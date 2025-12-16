Κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2025 αναδείχθηκε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στα βραβεία The Best της FIFA που διοργανώθηκαν στη Ντόχα του Κατάρ.

Αποτέλεσε τον «κέρβερο» πίσω από την πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι ένα ένα ιστορικό τρεμπλ. Ειδικά στο Champiions League o Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα κράτησε τις... Θερμοπύλες σε απαιτητικά ματς όπως με Άρσεναλ, Λίβερπουλ κι Άστον Βίλα και πρόσθεσε ένα (μεγάλο) λιθαράκι στη κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου από τους Παριζιάνους.

Μετά το καλοκαίρι διατήρησε το καλό του επίπεδο στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και μάλλον αναμενόμενα διακρίθηκε στο τέλος της χρονιάς. Πέρα από την βράβευσή του στα gala της Χρυσής Μπάλας, ο Ιταλός αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο για το 2025 και στα βραβεία «The Best» της FIFA.

Ο γκολκίπερ της Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε με αυτό τον τρόπο μια εντυπωσιακή χρονιά γεμάτη τίτλους και ατομικές διακρίσεις, με το βραβείο «The Best» να προστίθεται στο παλμαρέ του στο φινάλε τους έτους.