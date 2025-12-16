FIFA The Best: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Ντοναρούμα για το 2025
Αποτέλεσε τον «κέρβερο» πίσω από την πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι ένα ένα ιστορικό τρεμπλ. Ειδικά στο Champiions League o Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα κράτησε τις... Θερμοπύλες σε απαιτητικά ματς όπως με Άρσεναλ, Λίβερπουλ κι Άστον Βίλα και πρόσθεσε ένα (μεγάλο) λιθαράκι στη κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου από τους Παριζιάνους.
Μετά το καλοκαίρι διατήρησε το καλό του επίπεδο στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και μάλλον αναμενόμενα διακρίθηκε στο τέλος της χρονιάς. Πέρα από την βράβευσή του στα gala της Χρυσής Μπάλας, ο Ιταλός αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο για το 2025 και στα βραβεία «The Best» της FIFA.
Ο γκολκίπερ της Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε με αυτό τον τρόπο μια εντυπωσιακή χρονιά γεμάτη τίτλους και ατομικές διακρίσεις, με το βραβείο «The Best» να προστίθεται στο παλμαρέ του στο φινάλε τους έτους.
Gianluigi Donnarumma has been named The Best FIFA Men's Goalkeeper for 2025! 🏆— Manchester City (@ManCity) December 16, 2025
Congratulations, @donnarumma 🩵 pic.twitter.com/h2qa5bUq3W
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.