Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος μετά την απονομή του στη Χρυσή Μπάλα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για το 2025 και στα βραβεία «The Best»!

Simply... The Best! Ο Ουσμάν Ντεμπελέ χόρεψε ξανά σε ρυθμούς Τίνα Τέρνερ και αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για το 2025 στα βραβεία «The Best» της FIFA. Λίγους μήνες μετά την απονομή του στο Παρίσι με τη Χρυσή Μπάλα, ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το... νταμπλ στους ατομικούς τίτλους και παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου και στα ετήσια βραβεία της FIFA, που φέτος διοργανώθηκαν στη Ντόχα του Κατάρ.

Πρόκειται για ακόμα μια καταξίωση για τον Γάλλο δεξιό εξτρέμ, ο οποίος την περσινή περίοδο αποτέλεσε τον ηγέτη της σαρωτικής Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε τη Γαλλία και την Ευρώπη με το πρώτο Champions League της ιστορίας της.

Με 35 γκολ και 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ο Ντεμπε λέ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στο σύνολο του Λουίς Ενρίκε, το οποίο πέρα από Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League, παραλίγο να κατακτήσει και το Μουντιάλ Συλλόγων αλλά ηττήθηκε στον τελικό από την Τσέλσι.

Για το 2025 πάντως τα αποτελέσματα σε Χρυσή Μπάλα και βραβεία «The Best» συνέκλιναν προς τον ίδιο νικητή, με τον Ντεμπελέ να σαρώνει και να αφήνει πίσω του παίκτες ανταγωνιστές, όπως οι Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια και Κιλιάν Μπαπέ. Σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι συνέβη το 2024, όταν ο Ρόδρι κατάκτησε τη Χρυσή Μπάλα, αλλά ο Βινίσιους τα βραβεία «The Best».