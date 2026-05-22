Ντεμπελέ: «Θα είμαι καλά για τον τελικό του Champions League!»
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ δεν σκοπεύει να χάσει τον μεγάλο τελικό του Champions League! Ο 29χρονος Γάλλος σταρ ενημέρωσε πως θα είναι καλά για το μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» της Βουδαπέστης απέναντι στην Άρσεναλ (30/05, 19:00).
Ο Γάλλος επιθετικός, ένας από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της φετινής σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν, ένιωσε έντονη μυϊκή ενόχληση και δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι κόντρα στην Παρί FC. Παρά τις αρχικές ανησυχίες για τη συμμετοχή του στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» έβαλε τις... καρδιές των Παριζιάνων στις θέσεις τους και δήλωσε πως θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό της Ουγγαρίας.
Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» στην ιστορία της και το δεύτερο διαδοχικό. Η αρμάδα του Λουίς Ενρίκε διέλυσε στον περυσινό τελικό την Ίντερ με 5-0 στην «Allianz Arena» του Μονάχου και θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να υπερασπιστεί τον τίτλο της.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντεμπελέ:
«Είχα μια μικρή ανησυχία εναντίον της Παρί, αλλά τα πάω καλά και θα είμαι καλά για τον τελικό του Champions League. Ελπίζω να βρίσκομαι στο γήπεδο στις 30 Μαΐου, αν με επιλέξει ο προπονητής», είπε χαρακτηριστικά ο αστέρας των Τρικολόρ.
🚨 Ousmane Dembélé confirms he will be fit for the Champions League final.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026
“I had a little scare against Paris FC but I'm doing ok, and I'll be fine for the Champions League final”.
“I hope to be on the pitch on May 30, if the coach picks me”, told @RMCsport. pic.twitter.com/sAOdcin6wG
