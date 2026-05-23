Ο Χρήστος Τζόλης αναφέρθηκε στο μέλλον του, που ενδεχομένως θα τον βρει εκτός Βελγίου.

Με τα νούμερά του φέτος να είναι εξωπραγματικά, ο Χρήστος Τζόλης προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από ομάδες της ευρωπαϊκής ελίτ, με τους ανθρώπους της Κλαμπ Μπριζ να αντιλαμβάνονται πως δύσκολα θα τον κρατήσουν για καιρό ακόμα στο Βέλγιο.

Αναμενόμενα, και ο ίδιος ο Έλληνας εξτρέμ κοιτάζει προσεκτικά το μέλλον και μάλιστα σχολίασε τα σενάρια μιλώντας στο Voetbalkrant. Όπως είπε, «θα υπάρξει ενδιαφέρον, αλλά νιώθω καλά εδώ. Θα έπρεπε να είναι ομάδα που παίζει στο Champions League από Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία ή Ιταλία. Αν μου χτυπήσει την πόρτα η Παρί Σεν Ζερμέν, θα το σκεφτώ επίσης, έτσι δεν είναι; Αλλά στη Γαλλία, μόνο αυτή είναι καλύτερη επιλογή από την Μπριζ.

Στο παρελθόν, πάντα ήθελα να φεύγω μετά από μία σεζόν, είχα αυτήν την αίσθηση και πέρυσι αλλά το να μείνω εδώ ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Καταλαβαίνω τον Μπράντον (σ.σ. Μέχελε) και τον Χανς (σ.σ. Βανάκεν) ολοένα και περισσότερο, έχω τα πάντα εδώ για να είμαι χαρούμενος».