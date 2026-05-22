Λουίς Ενρίκε: «Δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς τους παππούδες που προπονούν!»

Με τον δικό του ευρηματικό τρόπο σχολίασε το μέλλον της προπονητικής του καριέρας ο κόουτς της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε.

Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε το μέλλον της προπονητικής του καριέρας ο Λουίς Ενρίκε! Ο Ισπανός κόουτς της Παρί δήλωσε πως δε θα ήθελε να είναι ένας από τους παππούδες της προπονητικής...

Ο 56χρονος Ίβηρας προπονητής διανύει μια άκρως επιτυχημένη σταδιοδρομία στους πάγκους κορυφαίων ομάδων όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεν Ζερμέν και ετοιμάζεται να οδηγήσει τη γαλλική ομάδα στην κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού Champions League, απέναντι στην Άρσεναλ (30/05, 19:00) στη Βουδαπέστη.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «La Nueva España» έδωσε τη δική του «μοναδική» απάντηση αναφορικά με το μέλλον του στους πάγκους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς τους παππούδες που προπονούν. Αλλά βλέπω όλο και περισσότερους μεγαλύτερους σε ηλικία προπονητές αυτές τις μέρες. Αστειεύομαι με τον αδερφό μου τον Φελίπε, του λέω: "Πρέπει να αποσυρθώ πριν από εσένα". Είναι ένα χρόνο νεότερος από μένα, είναι 55 ετών και αποσύρεται στα 61... Λοιπόν, κάντε τους υπολογισμούς».