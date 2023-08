Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν... συγκινήθηκε από τη βελτιωμένη πρόταση της Παρί ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κόλο Μουανί και απάντησε με νέο ηχηρό «όχι» στους Παριζιάνους.

«Άκυρο» στα 65 εκατομμύρια ευρώ, άκυρο και στα 80 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης! Αν και η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβασε σημαντικά το ποσό για τον Κόλο Μουανί, οι Αετοί παρέμειναν ανένδοτοι κι έστειλαν νέα αρνητική απάντηση.

Σύμφωνα άλλωστε με το γερμανικό «Skysports» οι Γερμανοί κοστολογούν τον 24χρονο επιθετικό στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό ωστόσο που οι Παριζιάνοι δεν έχουν σκοπό να πληρώσουν.

Παρά τη σκληρή διαπραγματευτική στάση των Αετών πάντως στο Παρίσι δεν πετούν λευκή πετσέτα και συνεχίζουν τις συνομιλίες προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή που θα ξεκλειδώσει τη μεταγραφή.

Μια πρόταση που θα ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ αλλά και με τον Ούγκο Εκιτικέ ως έμψυχο αντάλλαγμα ίσως αποτελέσει τη φόρμουλα που θα σφραγίσει το deal μεταξύ των δυο ομάδων, οι οποίες προς το παρόν έχουν αναλωθεί σε ένα σκληρό πόκερ.

🆕 @Eintracht won’t accept the new offer of €80m - #PSG informed!



➡️ But negotiations ongoing. Kolo Muani is pushing for the move

➡️ Both clubs want to find a solution

➡️ Next 48 hours will be crucial.



PSG won’t pay €100m. A new offer is in preparation. Key factor for… pic.twitter.com/wApGz5IEGb