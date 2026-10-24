H Nτόρμουντ με τον Μπάιερ επικράτησε της Άιντραχτ 1-0 και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας, για την 7η αγωνιστική της Bundesliga.

Είχε τις ευκαιρίες της, άργησε, αλλά η Ντόρτμουντ βρήκε το γκολ στο 80' και πήρε την νίκη με 1-0 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ βρίσκεται πλέον μόνη πρώτη στην κορυφή, στο +3 από τη Μπάγερν.

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο ημίχρονο με τον Γκιρασί να μπαίνει ορεξάτος στο ματς και στο 8' να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ το οποίο πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 15', ο ίδιος απείλησε την αντίπαλη εστία από την άκρη της περιοχής, αλλά ο κίπερ της Άιντραχτ του είπε «όχι».

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την ένταση στη συνέχεια και προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι. Πρώτα ο Μπούρκχαρντ στο 27' και έπειτα ο Εμπνουταλίμπ στο 34', είδαν τις προσπάθειές τους να μη βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στην επανάληψη, ο Γκιρασί πήρε την κεφαλιά στο 58' μετά από κόρνερ, αλλά ούτε τότε είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια έξω.

Όλα άλλαξαν όμως στο 80'. Ο Τζομπ Μπέλιγχαμ σέρβιρε στον Μπάιερ και εκείνος με τη σειρά του έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη στους Βεστφαλούς.