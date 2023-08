Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν τα παρατάει για τον Κόλο Μουανί και κατέθεσε νέα πρόταση στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους,

Αχόρταγη αποδεικνύεται η Παρί Σεν Ζερμέν το φετινό καλοκαίρι! Ακόμα κι αν έχει προσθέσει ήδη στο ρόστερ τους Ασένσιο, Κανγκ Ιν Λι, Γκονζάλο Ράμος και Ουσμάν Ντεμπελέ για την επιθετική γραμμή, το γαλλικό κλαμπ δίνει... χρυσάφι και για τον Κόλο Μουανί.

Παρά το άκυρο που δέχθηκαν από την Άιντραχτ στην τελευταία τους πρόταση ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ, οι Παριζιάνοι επανήλθαν σύμφωνα μρ το γερμανικό «Sky Sports» με πρόταση που φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Από την πλευρά του ο 24χρονος Γάλλος επιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με την Παρί και ευελπιστεί πως οι Αετοί αυτή τη φορά θα ανάψουν το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στόχος του Μουανί άλλωστε είναι να ενσωματωθεί άμεσα στη γαλλική ομάδα και μαζί με τους Μπαπέ - Ντεμπελέ να συνθέσουν την τριπλέτα της εθνικής Γαλλίας και στην Παρί Σεν Ζερμέν.

💥 Exclusive News Kolo Muani: @PSG_inside is offering €80m with possible add-ons included now! #PSG



➡️ Incredible package for the 24 y/o striker

➡️ Today's game against Mainz was supposed to have been his last. Krösche is informed about it. #SGE



Kolo Muani 100 % professional… pic.twitter.com/HpQTG7m73l