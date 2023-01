Η εκτελεστική επιτροπή της γαλλικής ομοσπονδίας συνεδριάζει σήμερα (11/1) παρουσία του Νοέλ Λε Γκρε και πλήθος γυναικών συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία ζητώντας την παραίτησή του.

Αμείωτος είναι ο σάλος στη Γαλλία γύρω από τον πρόεδρο της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Νοέλ Λε Γκρε και των σκανδάλων σεξουαλικής φύσεως που τον βαραίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες.

Οι καταγγελίες γυναικών πρώην στελεχών της FFF όπως και η αποκαλυπτική εξομολόγηση της ατζέντη, Σόνια Σουίντ, έχουν αυξήσει για τα καλά τους τριγμούς στην καρέκλα του 82χρονου παράγοντα, ο οποίος δέχεται πιέσεις τόσο από μέλη του διοικητικού συμβουλίου όπως και από το Εθνικό Συμβούλιο Δεοντολογίας της Γαλλίας να υποβάλει την παραίτησή του.

Η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής άρχισε το πρωί της Τετάρτης (11/1) και μέσω αυτής θα προκύψει απόφαση για το μέλλον του Λε Γκρε στην ομοσπονδία. Το κοινό αίσθημα, όμως, προτρέπει τον επί 13 χρόνια επικεφαλής να αποχωρήσει μόνος του, άποψη την οποία φώναξαν και πλήθος ακτιβιστριών που συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία την ώρα της συνέλευσης για να διαδηλώσουν και να ζητήσουν την παραίτηση του Λε Γκρε:

«Κανείς δεν πιστεύει πια στον Άγιο Βασίλη» (λογοπαίγνιο από το όνομα Νοέλ που σημαίνει Χριστούγεννα στα γαλλικά) αναφέρει ένα από τα πανό των μελών του συλλόγου Les Dégommeuses που μεταξύ άλλων «στοχεύει στην αύξηση της ορατότητας του ποδοσφαίρου γυναικών και στη μάχη κατά των σεξιστικών, ομοφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων»

Protests outside the FFF offices this morning, demanding the resignation of President Noël Le Graët:



“Sexual harassment: Le Graët resign.” (RMC) pic.twitter.com/ub5XbWDiFr