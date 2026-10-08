Μπορεί να πέρασε πάνω από μία δεκαετία μετά την τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση, ωστόσο ο Ροναλντίνιο είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρκά του παπούτσια και να πετύχει το 300ό του γκολ.

Τελευταία φορά που είδαμε τον Ροναλντίνιο να παίζει επαγγελματικά ήταν στην πατρίδα του τη σεζόν 2015/16, για λογαριασμό της Φλουμινένσε. Πλέον, ο 46χρονος Βραζιλιάνος είναι μέτοχος της Ραβέννα, ομάδας που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, με επικεφαλής τον Ινάσιο Τσιπριάνι.

Ωστόσο, ο «Βραζιλιάνος μάγος» είναι έτοιμος να βγει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Όταν έγινε γνωστό πως ο Ρόνι έγινε μέτοχος στην ιταλική ομάδα της Serie C, κράτησε τη φανέλα της και υπέγραψε και τα έγγραφα της συμφωνίας μπροστά στις κάμερες, όλοι πίστευαν πως αυτό είναι κάτι παραπάνω από δημόσιες σχέσεις ή ένα «διαφημιστικό κόλπο» για έναν σύλλογο μικρότερης κατηγορίας.

Ο ίδιος ο Ροναλντίνιο δεν είχε δώσει τότε μία ξεκάθαρη απάντηση.

«Θα με δείτε να παίζω; Δεν ξέρω, μόνο ο προπονητής το γνωρίζει αυτό. Το να επιστρέφω στην Ιταλία είναι υπέροχο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να κερδίσουν».

«Ο στόχος του είναι ρομαντικός: να προσπαθήσει να πετύχει το τελευταίο του γκολ», είχε δηλώσει ο Τσιπριάνι, προσθέτοντας πως «η συμμετοχή του δεν είναι μια συμβολική κίνηση ούτε ένα διαφημιστικό τέχνασμα για να τραβήξουμε την προσοχή πάνω μας».

Ronaldinho is ready to return to the pitch for Ravenna, with the aim of scoring his 300th goal of his career. Although the official announcement has yet to be made, the former Ballon d'Or winner is expected to take the field in the highly anticipated home derby against Forlì on November 15th. — Football Talk (@FootballTalkHQ) October 8, 2026



Σύμφωνα με την ιταλική «Resto del Carlino», ο πρώην παίκτης των Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν, αναμένεται να αγωνιστεί απέναντι στη Φορλί, ένα ματς που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Ραβέννα.



Μάλιστα, εάν σκοράρει ο Ροναλντίνιο σε αυτό το ματς, θα πετύχει και το 300ό επαγγελματικό γκολ της καριέρας του.