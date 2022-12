Πληροφορία-βόμβα... έσκασε η Parisien, με τη γαλλική εφημερίδα να υποστηρίζει πως ο Μέσι συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2024.

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή, λίγες μέρες μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, οι συζητήσεις για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι φούντωσαν για τα... καλά.

Το να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν και μετά το καλόκαίρι όταν και ολοκληρώνεται το τρέχον συμβόλαιό του φάνταζε εξ αρχής ως το πιθανότερο σενάριο, και η Parisien με αποκλειστικό της δημοσίευμα επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη πληροφορία. Σε επιβεβαίωση προχώρησε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός προσέθεσε πως ο Μέσι ποτέ δεν αποδέχθηκε την πρόταση της Ίντερ Μαϊάμι ενώ δεν διαπραγματεύτηκε με την Μπαρτσελόνα, παρ'ότι και οι δύο σύλλογοι τον προσέγγισαν.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, στις αρχές του Δεκέμβρη, στην καρδιά του Μουντιάλ, οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή και ο 35χρονος συμφώνησε να μείνει στο Παρίσι για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο.

🚨🇦🇷 Paris Saint-Germain reached a verbal agreement with Lionel Messi to extend the contract. It’s a verbal pact to continue together. #PSG



No decision yet on leght of contract & salary, it will be decided in a new meeting soon.



Al Khelaifi and Campos, working on it. pic.twitter.com/upho1SCc7P