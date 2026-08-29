Η Παρί Σεν Ζερμέν απέφυγε την ήττα με δυο γκολ σε νεκρό χρόνο, όμως ακόμα κι έτσι έμεινε στην ισοπαλία 2-2 με τη Λιλ και αγνοεί ακόμα τη νίκη στη Γαλλία.

Πρώτα ήταν η απώλεια του Super Cup Γαλλίας απέναντι στη Λανς. Ύστερα ακολούθησε η γκέλα στην πρεμιέρα της Ligue 1 με το ισόπαλο 2-2 απέναντι στη Ρεν. Και πλέον το κακό τρίτωσε για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κόλλησε ξανά με το ίδιο σκορ κι απέναντι στη Λιλ. Τουλάχιστον βέβαια αυτή τη φορά η ισοπαλία είχε πιο θετική νότα, αφού οι Παριζιάνοι κατάφεραν να επιστρέψουν από το εις βάρος τους 2-0 με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και να σώσουν τον βαθμό με το 2-2.

Οι Λιλουά ευτύχησαν να προηγηθούν στο σκορ με γκολ του Χάραλντσον στο 21΄και κατάφεραν αν υπερασπιστούν το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Στο 84΄μάλισταα βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Μπάκουα και όλα έδειχναν πως είχε σφραγίσει τη νίκη. Ο αγώνας ωστόσο τελειώνει μόνο όταν σφυρίξει ο διαιτητής και η... χαλαρότητα των γηπεδούχων τιμωρήθηκε στις καθυστερήσεις.

Η Παρί κατάφερε να απαντήσει με διπλό χτύπημα εντός τεσσάρων λεπτών, αφού χάρη σε γκολ των Βιτίνια και Μαρκίνιος κατάφερα να φέρουν το ματς στα ίσα και να αποσπάσουν τη δεύτερη ισοπαλία τους στο πρωτάθλημα σε ισάριθμες αγωνιστικές.