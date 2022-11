Times: «Ο Μέσι κλείνει στην Ίντερ Μαϊάμι και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του MLS»

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Times η Ίντερ Μαϊάμι είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λιονέλ Μέσι για το ερχόμενο καλοκαίρι και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS.

Μια ημέρα μετά τη μεγάλη εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι κόντρα στο Μεξικό οι «Times» έριξαν... βόμβα για το μέλλον του! Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Times ο αρχηγός της Αργεντινής είναι έτοιμος να κλείσει στην Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ και να μετακομίσει στις ΗΠΑ ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS.

