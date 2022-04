Κάποτε ήταν το γνωστό MSN. Τώρα, αντί του Σουάρες, παρών είναι ο Μπαπέ στην τριπλέτα με τους Μέσι και Νεϊμάρ. Οι τρεις τους σκόραραν πρώτη φορά όλοι μαζί σε ένα ματς, ωστόσο, ο Αργεντινός έχει διαφορετικό ρόλο στα πιο αποτελεσματικά δίδυμα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν στο πρόσφατο παιχνίδι με την Λοριάν για την 30η αγωνιστική της Ligue1 το διασκέδασε. Προσπαθεί κάθε φορά ν' αφήνει τα στραβά αποτελέσματα και τα συχνά σκαμπανεβάσματα, στην άκρη, πράγμα το οποίο έπραξε την Κυριακή στο ματς όπου πέτυχε πέντε τέρματα με μεγάλη άνεση.

Για πρώτη φορά γκολ από το MNM στο ίδιο ματς

Δεν είχαν καταφέρει ποτέ να βρουν δίχτυα όλοι μαζί στα παιχνίδια που είχαν αγωνιστεί στην φετινή σεζόν. Πέρασαν πολλοί μήνες από την έναρξη της σεζόν, πότε έλειπε ο Νεϊμάρ, πότε ο Μέσι, ο Μπαπέ ήταν ο πιο συνεπής απ' όλους και κάπως έτσι, στο χρονικό διάστημα που είχαν βρεθεί όλοι εντός γηπέδου, τα πράγματα δεν κυλούσαν απόλυτα θετικά.

Και εννοείται στο τοπ επίπεδο του Champions League αρκούν μικρές λεπτομέρειες για τη διαφορά, οπότε, το θέμα του σκοραρίσματος από τους τρεις αστέρες σε ένα ματς περιοριζόταν στα εγχώρια.

Η Λοριάν το βίωσε και φυσικά είδε το σκορ ν' ανεβαίνει πολύ... Ο Μπαπέ σκόραρε στο 28' και το 67', ο Μέσι το έκανε στο 73', ο Νεϊμάρ στο 12' και το 90' και κάπως έτσι οι τρεις τους πανηγύρισαν αγκαλιά έχοντας γίνει οι απόλυτοι πρωταγωνιστές για πρώτη φορά στο ίδιο παιχνίδι. Φυσικά με αντιπάλους τέτοιου επιπέδου μάλλον είναι κάπως πιο εύκολο να συμβεί.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην καριέρα του και πέρα από τα όσα μαγικά κάνει στο χορτάρι, ο Κιλιάν Μπαπέ σημειώνει χατ-τρικ στις... ασίστ! Έφτιαξε τα δυο τέρματα του Νεϊμάρ και το ένα του Μέσι!

Messi, Neymar and Mbappe all score in the same game for the very first time 😲 pic.twitter.com/vD3PPZ05Sz — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2022

For the first time in his career, Kylian Mbappé has provided a hat-trick of assists:



🅰️ Neymar

🅰️ Messi

🅰️ Neymar



And he's scored two himself. pic.twitter.com/MVmcV6vroj — Squawka (@Squawka) April 3, 2022

Assist-man ο Μέσι στα πιο αποτελεσματικά δίδυμα της Ligue1

Το κοντέρ του Λιονέλ Μέσι έχει μείνει αρκετά χαμηλά σε ό,τι αφορά στα γκολ στην πρώτη του σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν. Μάλιστα, ο άλλοτε ηγέτης της Μπαρτσελόνα βίωσε και το πρωτόγνωρο, για εκείνον, περιστατικό των αποδοκιμασιών προς το πρόσωπό του από ένα ολόκληρο γήπεδο, στο πρόσφατο παιχνίδι με την Μπορντό, αμέσως μετά τον αποκλεισμό στους «16» του Champions League.

Ο Λίο, από την άλλη, έχει καταφέρει να βάλει τ' όνομά του στο κομμάτι των πιο αποτελεσματικών συνεργασιών για την Ligue1 της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 και όχι μ' εκείνον να είναι ο παίκτης που έχει στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Έχει φτιάξει 4 τέρματα για τον Κιλιάν Μπαπέ, όσα έχει δημιουργήσει με τη σειρά του και ο Γάλλος για τον Νεϊμάρ στα ματς πρωταθλήματος. Στο Top-3 προστίθενται και οι Μάγιερ – Τεριέ με 4 τέρματα κι εκείνοι, έχοντας ως σκόρερ τον Γάλλο εξτρέμ.