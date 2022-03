Ένα μεσημέρι διαφορετικό. Η Παρί επικράτησε 3-0 της Μπορντό, οι Μέσι και Νεϊμάρ ήρθαν αντιμέτωποι με την οργή των οπαδών, αποδοκιμασίες αντί για πανηγυρισμούς στο γκολ του Βραζιλιάνου!

Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League με πνευματική και αγωνιστική κατάρρευση στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» προκάλεσε την... έκρηξη του κόσμου των Παριζιάνων.

Οι παίκτες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποδοκιμάστηκαν στην προθέρμανση πριν από την έναρξη του ματς με την Μπορντό και εν συνεχεία ήταν ελάχιστοι εκείνοι που... γλίτωσαν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ χειροκροτήθηκε και ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με το 15o τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τη συμμετοχή του στα 25 γκολ (έχοντας και 10 ασίστ) για την ομάδα του στην τρέχουσα Ligue1.

Ο Νεϊμάρ άκουγε από τους οπαδούς να τον αποκαλούν «που@#[email protected]# γιο», φτάνοντας μάλιστα να κάνουν τον κόσμο να πανηγυρίσει για μια παντελώς άστοχη εκτέλεση φάουλ. Μαζί με τον Μέσι άκουγαν έντονη γιούχα σε κάθε τους επαφή με τη μπάλα, όμως, ο Βραζιλιάνος στο 52' έκανε το 2-0 με εύκολο tap-in. Δεν πανηγύρισε και μάλιστα δέχθηκε νέο κύμα ύβρεων.

Ο Παρέδες στο 61' έγραψε το τελικό 3-0 για τους Παριζιάνους, εκείνος άκουσε κάποια χειροκροτήματα, ωστόσο, το μεσημέρι της Κυριακής ήταν τρομερά περίεργο και δύσκολο για τον Ποτσετίνο και τους ποδοσφαιριστές του παρά την επιστροφή στις νίκες μετά και το 1-0 από τη Νις την περασμένη εβδομάδα...

Lionel Messi and Neymar Jr. were booed by PSG fans on their return to the Parc des Princes.pic.twitter.com/4SQDhk1U7y