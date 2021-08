Μπαπέ: Ενοχλημένος με την Παρί γιατί δεν τον αφήνει να πάει στην Ρεάλ (pic)

Την άμεση αποχώρηση του από την Παρί Σεν Ζερμέν επιδιώκει ο Κιλιάν Μπαπέ, με την διοίκηση όμως των Παριζιάνων να βάζει εμπόδια στην μετακίνηση του στους Μαδριλένους.

Οι μέρες περνούν και κανείς πλέον δεν ξέρει με σιγουριά πού θα παίζει αυτή τη σεζόν ο Κιλιάν Μπαπέ. Μπορεί όλα να έδειχναν τελειωμένα, ωστόσο ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός παραμένει στο ρόστερ των Παριζιάνων, καθώς δεν έχει προκύψει η παραμικρή εξέλιξη, γύρω από την υπόθεση.

Η Ρεάλ από την πλευρά της, έστειλε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/08) τελεσίγραφο στην Παρί, τονίζοντας τους πως δεν μπορούν να περιμένουν αρκετά την απάντηση στην πρόταση των 180 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μπαπέ πάντως δεν μπορεί να περιμένει άλλο, ξεκαθαρίζοντας στην διοίκηση των Παριζιάνων, πως επιθυμία του είναι να αποχωρήσει εδώ και τώρα. Μάλιστα, όπως αναφέρει το «Sky Sports», ο νεαρός αστέρας φαίνεται πως είναι δυσαρεστημένος με την στάση που κρατάει η διοίκηση, η οποία του υποσχέθηκε ότι θα τον αφήσει να μετακομίσει στη Μαδρίτη, για λογαριασμό των «μερένγκες» και δεν κάνει πράξη τα λόγια της.

🚨 Kylian Mbappé is upset with PSG as they promised to let him go if they got back what they paid for him (€180m). It seems that they're now going back on their word. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/mD6MD892Gl