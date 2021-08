Νασέρ Αλ Κελαϊφί: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω για τον Μπαπέ»

Ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί ρωτήθηκε για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ, χωρίς ωστόσο να δίνει ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το μέλλον του Γάλλου επιθετικού.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα τα σενάρια περί αποχώρησης του Κιλιάν Μπαπέ να φουντώνουν, ωστόσο ο ιδιοκτήτης των Παριζιάνων, θέλησε να κρατήσει σιγή ιχθύος.

Μιλώντας στην «Marca», ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί τόνισε πως θα πάρει σύντομα θέση σχετικά με το μέλλον του 22χρονου Γάλλου επιθετικού και το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Ρεάλ για την απόκτηση του.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω για τον Μπαπέ. Θα το κάνω αργότερα», τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο ισπανικό Μέσο. Πάντως ο τεχνικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε την επιθυμία του 22χρονου σταρ να αποχωρήσει, ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι ο σύλλογος θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Ευρωπαϊκά δημοσιεύματα αναφέρουν πάντως ότι Παρί και Ρεάλ βρίσκονται σε προχωρημένες πλέον διαπραγματεύσεις, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να παραμένει αισιόδοξος για την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου deal.

PSG president Nasser Al-Khelaifi to Marca: "Mbappé deal with Real Madrid? I will speak later. Now is not the right time, I'm working. I'll speak later”. 🔵🇫🇷 #PSG #Mbappe