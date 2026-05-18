Πρωτοφανή πράγματα στη Γαλλία, με την Παρί Σεν Ζερμέν να σηκώνει το τρόπαιο του πρωταθλητή πριν παίξει με την... Παρί FC.

Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο από την περασμένη αγωνιστική, η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενήθηκε από την... Παρί FC, στο τοπικό ντέρμπι για την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1.

Το τελικό 2-1 υπέρ των γηπεδούχων μάλλον αδιάφορο πέρασε για το σύνολο του Λουίς Ενρίκε, που έχει μπροστά του τον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ (30/5, 19:00) και τη μεγάλη ευκαιρία για το back to back.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και έγινε viral είναι το γεγονός της απονομής του τροπαίου στους παίκτες της PSG. Στο «Stade Jean Bouin» (σσ έδρα της Παρί FC) εκτυλίχθηκε μια απίθανη εικόνα, αφού οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν κλήθηκαν να πανηγυρίσουν τον τίτλο σχεδόν μισή ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα!

Ο λόγος είναι πως οι γηπεδούχοι αρνήθηκαν το αίτημα να γίνει η παραδοσιακή απονομή μετά το φινάλε του ματς, καθώς και οι ίδιοι είχαν ετοιμάσει εορταστικές εκδηλώσεις και βραβεύσεις για το τέλος της σεζόν. Οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης ζήτησαν η απονομή να μεταφερθεί στην έδρα τους, κάτι που επίσης απορρίφθηκε, από τη Νομαρχία της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Έτσι, η μοναδική λύση που έμεινε ήταν μια λιτή και σύντομη τελετή πριν την προθέρμανση των ομάδων, παρουσία μόλις 1000 φίλων της PSG.