Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Παρί μετά τον τραυματισμό του Ντεμπελέ, ο οποίος αποχώρησε μόλις στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης με την Παρί FC.

Ο Γάλλος επιθετικός, ένας από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της φετινής σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν, ένιωσε έντονη μυϊκή ενόχληση και δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι κόντρα στην Παρί FC. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή μυϊκή σύσπαση ή ελαφριά θλάση, ωστόσο το πρωί της Δευτέρας το ιατρικό τιμ θα γνωρίζει περισσότερα μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο σταρ του συλλόγου.

Ο τραυματισμός έρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της χρονιάς, καθώς απομένουν μόλις 13 ημέρες μέχρι τον μεγάλο τελικό του Champions League, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοδοξεί να κατακτήσει για δεύτερη σερί φορά το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Παράλληλα, σε λιγότερο από έναν μήνα ακολουθεί και το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Ντεμπελέ να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στο επιθετικό πλάνο της Γαλλίας.