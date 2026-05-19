Συμπληρώνεται σιγά σιγά το... παζλ της νέας σεζόν στο Champions League! Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται με τον τελικό της Βουδαπέστης (30/05, 19:00) ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ. Αναφορικά με τη νέα χρονιά έχουν γίνει ήδη γνωστές οι 24 από τις 36 ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Απομένουν ακόμη 12 εισιτήρια προκειμένου να υπάρχει πλήρη εικόνα για τους συμμετέχοντες της ερχόμενης σεζόν. Δύο από αυτά διεκδικούνται από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Δικέφαλος Αετός θα βρίσκεται δεδομένα στα playoffs του Champions League, με το μόνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι εάν θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η Ένωση χρειάζεται έναν αποκλεισμό μιας ισχυρής ομάδας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο με μια μόνο εξαίρεση. Αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League και κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ (20/05, 22:00), τότε οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα εισιτήρια, αυτά θα προκύψουν από την τελική κατάταξη των κορυφαίων πρωταθλημάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη (κατά κόρον Ιταλία) και τα υπόλοιπα μέσω της έκβασης των προκριματικών γύρων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που δεν έχουν τελειώσει ακόμη.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τις θέσεις τους για τη League Phase του ερχόμενου Champions League:

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

Ντόρτμουντ

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

Φέγενορντ

Λιλ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ

Γαλατασαράι

Σλάβια Πράγας

Στουτγκάρδη

Λανς