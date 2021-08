Σε προχωρημένες συζητήσεις πλέον Παρί και Ρεάλ για Μπαπέ! (pic)

Σε προχωρημένες συζητήσεις φαίνεται πως βρίσκονται Ρεάλ και Παρί Σεν Ζερμέν, για τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος επιθυμεί την άμεση ένταξή του στους Μαδριλένους.

Πριν από μερικές ημέρες η Ρεάλ έβαλε ξανά μπρος την υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ και κινήθηκε για την απόκτηση του, καταθέτοντας πρόταση 160 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσει ους Παριζιάνους να τον παραχωρήσουν. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε από την Παρί Ζερμέν ήταν αρνητική, καθώς επιθυμία της διοίκησης είναι να γεμίσει τα ταμεία της με ένα ποσό το οποίο να «αγγίζει» τουλάχιστον τα 220 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τεχνικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε την επιθυμία του 22χρονου σταρ να αποχωρήσει, ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι ο σύλλογος θα έχει τον τελευταίο λόγο. Η Ρεάλ πάντως δεν φαίνεται πως το βάζει κάτω και είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να πείσει την ομάδα του Νασέρ Αλ Κελαϊφι και να ταράξει τα νερά με την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ του «abc.es», Παρί και Ρεάλ βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή και τα τελευταία 24ωρα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει. Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, οι Παριζιάνοι είναι πλέον διατεθειμένοι να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και παραχωρήσουν τον νεαρό επιθετικό για 180 εκατομμύρια ευρώ. Ενα ποσό το οποίο είναι διατεθειμένοι να προσφέρει η ομάδα της Μαδρίτης.

Οι «μερέγνκες» εκτός από το μυθικό ποσό που ετοιμάζονται να καταβάλουν στη γαλλική ομάδα, θα προσφέρουν στον Μπαπέ συμβόλαιο για τα επόμενα 6 χρόνια, το οποίο θα του αποφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως! Ετσι αν όλα κυλήσουν ομαλά και οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία τότε ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα δει το μεγάλο του όνειρο, για το οποίο δούλευε μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια, να γίνεται πραγματικότητα.

