Αδερφός ιδιοκτήτη της Παρί σε Ρεάλ: «Δώστε μας 200 εκατ. ευρώ για Μπαπέ, αλλιώς μείνετε με τον γκόλφερ Μπέιλ» (pic)

Ο Σεΐχης Τανί μπιν Χαμάντ Καλίφα Αλ-Τανί, αδερφός του ιδιοκτήτη της Παρί, ζήτησε από την Ρεάλ να καταθέσει πρόταση 200 εκατομμυρίων ευρώ αν θέλει να αποκτήσει τον Κιλιάν Μπαπέ, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για τον Γκάρεθ Μπέιλ.

Στο στόχαστρο της Ρεάλ είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ναι μεν έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022 με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά επιθυμία του είναι να ενταχθεί από φέτος στους «μερένγκες».

Οι Μαδριλένοι μάλιστα φέρεται να κατέθεσαν πρόταση 160 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να πείσουν την γαλλική ομάδα, να παραχωρήσει το μεγάλο της αστέρι αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, η απάντηση που έβαλαν ήταν αρνητική καθώς οι απαιτήσεις της Παρί για τον 22χρονο επιθετικό αγγίζουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Σεΐχης Τανί μπιν Χαμάντ Καλίφα Αλ-Τανί, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ και αδερφός του ιδιοκτήτη της Παρί, Σεΐχη Ταμίρ μπιν Χαμάντ Αλ Τανί, θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ρεάλ, μέσω των social media, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο Μπαπέ πωλείται μόνο στη συγκεκριμένη τιμή, αφήνοντας παράλληλα κι αιχμές για τον Γκάρεθ Μπέιλ, τον οποίο και αποκάλεσε γκόλφερ.

«Εάν συμφωνείτε με την καθορισμένη τιμή (σ.σ 200 εκατ. ευρώ), τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Αλλιώς ολοκληρώστε τη σεζόν με τον παίκτη του γκολφ (σ.σ Γκάρεθ Μπέιλ)», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Σε περίπτωση πάντως που η Ρεάλ αποφασίσει όντως να βγάλει 200 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της και αποκτήσει τον Μπαπέ, τότε η Παρί θα στραφεί στην περίπτωση του Έρλινγκ Χάαλαντ ή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο νεαρός Γάλλος αστέρας στην επίθεση.

