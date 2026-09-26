Η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβασε στο Tik-Tok ένα βίντεο με... ελληνική νότα και πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι και τον Βιτίνια.

Με έναν πανέξυπνο τρόπο θέλησε ο υπεύθυνος των social media της Παρί Σεν Ζερμέν να αποθεώσει τον Βιτίνια, εν μέσω της διακοπής των Εθνικών ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό των back to back πρωταθλητών Ευρώπης στο Tik-Tok, ανέβηκε ένα βίντεο που έχει και ελληνική νότα, παράλληλα με την παρουσία του Πορτογάλου χαφ. Στην αρχή, φαίνεται ένα ζευγάρι, όπου ο άντρας δίνει στην κοπέλα του ένα μπισκότο, ενώ εκείνη του απαντά «Ωωωω τι γλυκό!».

Στη συνέχεια έχουμε και την εμφάνιση του Βιτίνια, όπου φαίνεται να δίνει ορισμένες «γλυκές», πάρε-βάλε ασίστ στους συμπαίκτες του, σε μια παρομοίωση με την κίνηση του Έλληνα να... προσφέρει το γλυκό στην κοπέλα του. Φυσικά, το εν λόγω βίντεο έχει γίνει viral και έχει δεχθεί καταιγισμό σχολίων από συμπατριώτες μας.