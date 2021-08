Βοηθός του Σαμπάολι κινδυνεύει με 6 έως 12 μήνες αποκλεισμού από τα γήπεδα (vid)

Ενας εκ των βοηθών του Χόρχε Σαμπάολι κινδυνεύει με 6 έως και 12 μήνες αποκλεισμού από τα γήπεδα, μετά την επίθεση σε έναν από τους εισβολείς οπαδούς στον επεισοδιακό αγώνα με τη Νις.

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση της Νις με την Μαρσέιγ, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και κατοχυρώθηκε με 3-0 στα χαρτιά υπέρ της Νις.

Ολα άρχισαν στο 75ο λεπτό όταν οι οπαδοί της Νις άρχιζαν να πετούν μπουκάλια κι άλλα αντικείμενα στον Ντμίτρι Παγιέ, την ώρα που ο Γάλλος μεσοεπιθετικός πήγαινε για να εκτελέσει κόρνερ. Εκείνος αντέδρασε πετώντας πίσω ένα από τα μπουκάλια προς την εξέδρα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η κατάσταση είχε τεθεί εκτός ορίων. Οπαδοί χτύπησαν παίκτες (Πέρες, Γκεντουζί, Παγέτ) της Μαρσέιγ, άλλοι της Νις (Τοντιμπό, Κλάιφερτ) χτυπήθηκαν από τους σεκιούριτι της ομάδας της Μασσαλίας, με αποτέλεσμα το ματς να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό ένας εκ των βοηθών του εξοργισμένου, Χόρχε Σαμπάολι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε έναν από τους εισβολείς οπαδούς.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν από την Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου η τιμωρία για τον βοηθό του 61χρονου τεχνικού αναμένεται να είναι σκληρή, καθώς το άρθρο προβλέπει αποβολή από 6 έως και 12 μήνες από τα γήπεδα!

Πάντως, το γαλλικό όργανο επαγγελματικών πρωταθλημάτων Γαλλίας, LFP, ανακοίνωσε την απόφασή του να καλέσει εκπροσώπους τόσο της Νις όσο και της Μαρσέιγ, στην Πειθαρχική Επιτροπή για ακρόαση την Τετάρτη (25/08) και δεν αποκλείεται να υπάρξουν κυρώσεις για τα όσα συνέβησαν.

