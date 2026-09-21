Κάτω από την επικίνδυνη ζώνη η Μαρσέιγ, η οποία έχει να αντιμετωπίσει και προβλήματα απουσιών.

Η Μαρσέιγ έχασε το Classique από την Παρί Σεν Ζερμέν και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ligue 1 μετά από πέντε αγωνιστικές. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού θα παραμείνει 17η και στη ζώνη του υποβιβασμού για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και η απογοήτευση ολοένα και μεγαλώνει. Οι Μασσαλοί είναι σε κακό μομέντουμ, ενώ οι τραυματισμοί κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Κόντρα στους Παριζιάνους αποχώρησαν δυο παίκτες και τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα μείνουν εκτός. Ο Παϊσάο αντικαταστάθηκε στο 30ό λεπτό, έπειτα από τραυματισμό στην προσγείωση μετά από μονομαχία με τον Μαρκίνιος.

Ο αριστερός εξτρέμ της Μαρσέιγ, χτύπησε στην περόνη, ενώ παραπονιέται επίσης για μυϊκούς πόνους. Παράλληλα, ο Αμίν Χαρίτ (είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ολυμπιακού), ο οποίος αναγκάστηκε επίσης να αντικατασταθεί στο 63ο λεπτό, δεν ταλαιπωρήθηκε μόνο από κράμπες, αντίθετα αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στην εβδομάδα. Θυμίζουμε, πως στις 15 Οκτωβρίου, η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.