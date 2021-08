Τρεις τραυματίες παίκτες της Μαρσέιγ από την επίθεση των οπαδών της Νις! (pics)

Χάος στην Κυανή Ακτή μετά τις απίστευτες εικόνες στην αναμέτρηση της Νις με την Μαρσέιγ. Τρεις Μασσαλοί τραυματίστηκαν, αρνούνται να παίξουν.

Πρωτοφανής σύρραξη στο ντέρμπι της «Κυανής Ακτής» ανάμεσα σε Νις και Μαρσέιγ που οδήγησε στη διακοπή του ματς και τον τραυματισμό ενός οπαδού! Στο 75ο λεπτό οι οπαδοί των γηπεδούχων άρχιζαν να πετούν μπουκάλια κι άλλα αντικείμενα στον Ντμίτρι Παγιέ, καθώς πήγαινε να εκτελέσει κόρνερ. Ο αρχηγός των Μαρσεγιέζων αντέδρασε, πετώντας πίσω ένα από τα μπουκάλια προς την εξέδρα. Από την εισβολή τραυματίστηκε ο Λουάν Πέρες στο λαιμό και ο Γκεντουζί, αλλά και ακόμα ένας, με τις πληροφορίες να μιλούν για τον Παγιέτ. Οι παίκτες της Μαρσέιγ αρνούνται να συνεχίσουν, με τη διοίκηση να στηρίζει την επιλογή τους.

