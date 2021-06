«Κλείνει» στην Παρί ο Ντοναρούμα, 20 εκατ. ευρώ η προμήθεια του Ραϊόλα (pic)

Ολο και πιο κοντά στην Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται ο Τζίτζι Ντοναρούμα. 20 εκατομμύρια ευρώ προμήθεια ενδέχεται να πάρει ο μάνατζερ του, Μίνο Ραϊόλα, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το deal.

Η Μίλαν ήταν σε συζητήσεις με τον νεαρό Ιταλό πορτιέρε, από τον περασμένο Δεκέμβρη για την ανανέωση του. Παρά τις όποιες προσπάθειες κατέβαλε, ο Ντοναρούμα ήταν ανένδοτος, καθώς αρχική του επιθυμία ήταν να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τους «ροσονέρι».

Αρκετές ήταν οι ομάδες είχαν εκφράσει ενδιαφέρον τους, μόλις πληροφορήθηκαν ότι ο 22χρονος κίπερ θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μίλαν. Ομάδες όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Παριζιάνοι όμως όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα είναι αυτοί οι οποίοι κέρδισαν την υπογραφή του.

Ο σύλλογος του Νάσερ Αλ-Κελάιφι, του πρόσφερε πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση η οποία δεν άφησε καθόλου αδιάφορο τον Ιταλό γκολκίπερ, ο οποίος φέρεται να απάντησε θετικά.

Μάλιστα, μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή του έπαιξε ο μάνατζερ του, Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος πίεσε την Παρί να ανεβάσει την προσφορά της για τον πελάτη του, προκειμένου να βάλει κι αυτός ένα μεγάλο μερίδιο χρημάτων στη τσέπη του. Οπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «La Stampa», η προμήθεια που ενδέχεται να πάρει ο Ραϊόλα, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία, ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ!

Υπενθυμίζεται ότι «κλεισμένος» από τους Παριζιάνους, θεωρείται και ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ, ο οποίος αποφάσισε να μετακομίσει στο Παρίσι κι όχι στην Βαρκελώνη, αθετώντας την συμφωνία που φέρεται να είχε με την Μπαρτσελόνα, λόγω του εξαιρετικού συμβολαίου που του πρόσφερε η Παρί.

