Βαϊνάλντουμ: Αθέτησε την συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, παραπάνω από τα διπλάσια του δίνει η Παρί!

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ αποφάσισε να μετακομίσει στο Παρίσι κι όχι στην Βαρκελώνη, αθετώντας την συμφωνία που φέρεται να είχε με την Μπαρτσελόνα, λόγω του εξαιρετικού συμβολαίου που του πρόσφερε η Παρί.

Ο Ολλανδός χαφ της Λίβερπουλ, Πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 και Πρωταθλητής Αγγλίας του 2020, αποχώρησε ως ελεύθερος από τους «κόκκινους» και με την έναρξη της νέας εβδομάδας θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Πριν από καιρό φερόταν να έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα με συγκεκριμένος όρους συμβολαίου και μάλιστα οι Καταλανοί είχαν προγραμματίσει και τα ιατρικά του παίκτη, όμως, η Παρί τους έκανε μεγάλη ζημιά.

Πρόσφερε παραπάνω από τα διπλάσια στον «Τζίνι», συγκριτικά με τα χρήματα που του έδιναν οι «μπλαουγκράνα».

Ο σύλλογος της Βαρκελώνης δεν ήθελε να παίξει αυτό το παιχνίδι και να του προσφέρει κάτι παραπάνω και κάπως έτσι η γαλλική ομάδα βγήκε νικήτρια.

Το συμφωνητικό που θα υπογράψει ο Βαϊνάλντουμ θα έχει διάρκεια μέχρι το 2024...

