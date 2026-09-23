Ο Ασράφ Χακίμι θα οδηγηθεί οριστικά σε δίκη για τον βιασμό γυναίκας το 2023.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου για τον βιασμό γυναίκας το 2023 θα βρεθεί οριστικά ο Ασράφ Χακίμι, καθώς γαλλικό δικαστήριο επικύρωσε την Τετάρτη (23/9) την παραπομπή του Μαροκινού ποδοσφαιριστή σε δίκη.

Ο μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν είχε κάνει προσφυγή τον Ιούνιο κατά της σχετικής απόφασης του Εφετείου αλλά η προσπάθειά του έπεσε στο κενό, με τη δικηγόρο της νεαρής κοπέλας που είχε καταγγείλει τον Χακίμι να αναφέρει πως «μετά από 3,5 χρόνιας νομικών μαχών και έχοντας συρθεί στη λάσπη από την υπεράσπιση του Χακίμι, η πελάτισσά μου είναι αποφασισμένη για δικαιοσύνη».

Το περιστατικό είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2023, με την τότε 24χρονη να καταγγέλλει πως αφού βρέθηκε στο σπίτι του παίκτη με ταξί που της είχε στείλει ο ίδιος μετά τη γνωριμία τους μέσω Instagram, εκείνος ξεκίνησε να τη φιλά και να την αγγίζει δίχως τη συγκατάθεσή της, πριν τη βιάσει.

Ο 28χρονος αμυντικός αρνείται κατηγορηματικά όσα αναφέρει η καταγγέλλουσα, με την υπερασπιστική του γραμμή να υποστηρίζει ότι «η κατηγορία βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο μιας γυναίκας που αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και δεν έδωσε πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο», ενώ γίνεται λόγος και για «μηνύματα στα οποία η ίδια σχεδίαζε να ληστέψει τον παίκτη».