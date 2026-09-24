Η ακρίβεια στη βενζίνη αδειάζει τα γήπεδα της Ligue 1

Η εκτόξευση των καυσίμων πιέζει τους φιλάθλους της Ligue 1, που στρέφονται πλέον σε carpooling και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το κόστος στα καύσιμα και στη Γαλλία έχει αυξηθεί σημαντικά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με το ντίζελ να πλησιάζει κατά μέσο όρο τα 2,41 ευρώ το λίτρο, την αμόλυβδη SP95 να ξεπερνά τα 2,17 ευρώ και την SP98 τα 2,28 ευρώ, ακόμη και μια συνηθισμένη μετακίνηση για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μπορεί πλέον να αποτελεί υπολογίσιμο έξοδο.

Στη Μαρσέιγ παραδέχονται ότι το ζήτημα έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό. Η εμπορική διεύθυνση της ομάδας επισημαίνει ότι αρκετοί φίλαθλοι ταξιδεύουν από διαφορετικές περιοχές της χώρας για να βρεθούν στο γήπεδο και μια αύξηση άνω του 20% στα καύσιμα αναγκάζει τις οικογένειες να κάνουν πλέον διαφορετικούς υπολογισμούς. Η ομάδα καταγράφει πτώση περίπου 3% στην προσέλευση, αν και αναγνωρίζει ότι δεν ευθύνεται αποκλειστικά η βενζίνη.

Άλλωστε, η εικόνα είναι ευρύτερη, καθώς 16 ομάδες της Ligue 1 παρουσιάζουν, σε διαφορετικό βαθμό, πτωτική τάση στις εξέδρες. Η αγωνιστική πορεία των συλλόγων, η ελκυστικότητα του πρωταθλήματος και κυρίως η γενικότερη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των Γάλλων αποτελούν επίσης σημαντικές παραμέτρους. Αν υπάρχει, ωστόσο, ένα στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια αλλάζει τις συνήθειες των φιλάθλων, αυτό είναι η στροφή προς τις κοινές μετακινήσεις.

«Έκρηξη» στο car pooling

Η StadiumGo, πλατφόρμα carpooling που συνεργάζεται με αρκετούς γαλλικούς συλλόγους, καταγράφει από την έναρξη της σεζόν αύξηση περίπου 15% τόσο στις κρατήσεις όσο και στον αριθμό των επιβατών. Παράλληλα, περισσότεροι οδηγοί προσφέρουν διαθέσιμες θέσεις στα αυτοκίνητά τους, ώστε να μοιράζονται τα έξοδα του ταξιδιού. Οι οργανωμένοι φίλαθλοι αισθάνονται ακόμη περισσότερο την πίεση. Για ορισμένα γκρουπ, ένα εκτός έδρας παιχνίδι έχει μετατραπεί πλέον σε μικρή πολυτέλεια. Μετακίνηση προς το Παρίσι που πριν από μερικά χρόνια κόστιζε 25-30 ευρώ μπορεί πλέον να φτάσει τα 50-55 ευρώ ανά άτομο.

Υπάρχουν μάλιστα σύνδεσμοι που επιλέγουν να καλύψουν οι ίδιοι μέρος του κόστους, προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερα και να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους φιλάθλους να ακολουθήσουν την ομάδα τους.

Μετρό, τραμ και λεωφορεία η απάντηση στην ακρίβεια

Σε καλύτερη θέση βρίσκονται οι ομάδες των οποίων τα γήπεδα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Παρί Σεν Ζερμέν, για παράδειγμα, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μετρό για τη μετακίνηση του κοινού της, με επιπλέον δρομολόγια τις ημέρες των αγώνων.

Αντίστοιχες λύσεις εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη Γαλλία. Δωρεάν λεωφορεία στην Τρουά, τραμ σε Λυών, Νίκαια, Μπρεστ και Στρασβούργο, αλλά και ειδικά σιδηροδρομικά δρομολόγια αποτελούν πλέον σημαντικές εναλλακτικές απέναντι στο αυτοκίνητο.