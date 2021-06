Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Βαϊνάλντουμ στην Παρί (pic)

Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ θα μετακόμιζε στο «Καμπ Νόου» για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, ήρθε η πρόταση της Παρί για να τα ανατρέψει όλα.

Ο Ολλανδός μέσος εδώ κι αρκετό χρονικό διάστημα, τα είχε βρει σε όλα με την Μπαρτσελόνα. Χαρακτηριστικό δε ότι ο Ρόναλντ Κούμαν τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες στην Βαρκελώνη.

Ολα αυτά όμως άλλαξαν με την πρόταση της Παρί. Οι Παριζιάνοι είναι έτοιμοι να «κλέψουν» τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ μέσα από τα χέρια των Καταλανών!

Συγκεκριμένα, η Παρί έκανε πριν από μερικές ώρες την επίσημη πρόταση της, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Από την πλευρά του βέβαια ο Βαϊνάλντουμ είναι θετικός στο να αγωνιστεί στο πλευρό των Νεϊμάρ και Μπαπέ, αλλά όλα πρόκειται να ξεκαθαρίσουν το προσεχές διάστημα.

Το μπαλάκι πηγαίνει στον 30χρονο άσο ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει όσο πιο σύντομα γίνεται, αν και όπως όλα δείχνουν η Παρί αναμένεται να είναι ο επόμενος σταθμός στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Βέβαια, από την άλλη στην Μπαρτσελόνα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, καθώς ο Βαϊνάλντουμ δεν τους έχει ενημερώσει για την απόφασή του, ενώ τον περιμένουν για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα τις υπογραφές.

PSG are now ready to hijack Wijnaldum deal - while Barça were already planning for medicals! 🇫🇷



Gini now open to accept PSG proposal, salary doubled - Pochettino called him too.



If Barcelona don’t raise their bid, Wijnaldum will join PSG.



Official decision in the next hours.