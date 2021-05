Με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Αργεντινή ο Μέσι ενόψει Κόπα Αμέρικα (pics & vid)

Ο Αργεντινός σταρ δεν έχει βάλει ακόμα την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, παρά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει ανανεώσει ήδη τη συνεργασία του με τους «μπλαουγκράνα» και για την επόμενη χρονιά.

Το βράδυ της Τρίτης (25/05) ο Λιονέλ Μέσι αναχώρησε με την οικογένεια του με ιδιωτικό αεροπλάνο για την Αργεντινή, προκειμένου να ενσωματωθεί με την αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το Κόπα Αμέρικα.

Μάλιστα, όσον αφορά το θέμα της ανανέωσης του, στην Αργεντινή αναφέρουν η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να δημοσιευθεί λίγο πριν την έναρξη του Copa America στις 13 Ιουνίου.

When Messi arrived to the airport before flying to Argentina, journalists asked him: "Leo, are you going to continue?" "Have you talked to Laporta?" Apparently he didn't respond (via @elchiringuitotv) pic.titter.com/MH8kGdhxhQ

— FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) May 26, 2021