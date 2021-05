Ο Αργεντινός σούπερ σταρ που βρέθηκε και στη Μαδρίτη με την σύζυγό του για να γευματίσει με τον Λουίς Σουάρες και να δει τον κολλητό του, δεν θα παίξει απέναντι στην Εϊμπάρ.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η Μπαρτσελόνα, ο Μέσι δεν θα προπονηθεί εντός της ημέρας και δεν θα τεθεί στη διάθεση του Ρόναλντ Κούμαν για την τελευταία αναμέτρηση της φετινής LaLiga.

Την ίδια στιγμή, άγνωστο παραμένει τι θα γίνει τελικά με το μέλλον του στον σύλλογο και το Σάββατο θα δημοσιευθεί συνέντευξή του στην οποία ίσως να φανερώσει κάτι επί του θέματος προς τον κόσμο...

LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2021