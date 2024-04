Ο έμπειρος Πορτογάλος μέσος Μπερνάρντο Σίλβα είναι μια επιλογή στο τραπέζι της Μπαρτσελόνα, αλλά όχι προτεραιότητα, όπως τονίζει σε ρεπορτάζ της η «Sport».

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει το σίριαλ... Κιλιάν Μπαπέ τα δύο τελευταία καλοκαίρι, και η Μπαρτσελόνα αυτό του Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μέσος έχει στείλει μηνύματα εδώ και αρκετό καιρό εκφράζοντας την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη μπλαουγκράνα φανέλα, αλλά οι οικονομικές δυσκολίες εμπόδισαν τους Καταλανούς να προχωρήσουν στη μεταγραφή του. Θα είναι η τρίτη φορά και τυχερή; Ο έμπειρος μέσος είναι μια επιλογή στο τραπέζι της Μπάρτσα, αλλά δεν είναι προτεραιότητα, πρώτα πρέπει να γίνουν πωλήσεις και, τέλος, να μειωθεί η ρήτρα του που βρίσκεται στα 58 εκατ. ευρώ. Αυτά αναφέρει σημερινό (26/04) ρεπορτάζ της «Sport».

Την περασμένη σεζόν, επιθυμία του Μπερνάρντο Σίλβα ήταν να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά και την κατάκτηση του Champions League, μεγάλος στόχος που επιδίωκε το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα. Παρά την αναμονή της Μπάρτσα μέχρι την τελευταία στιγμή, ο playmaker δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανανεώσει. Δεν είχε άλλη λύση. Η εναλλακτική ήταν η Σαουδική Αραβία, μια επιλογή που απέκλεισε.

Φέτος, οι άνθρωποι στο περιβάλλον του λένε ότι η απόφαση θα ληφθεί όταν ολοκληρωθεί η Πρέμιερ Λιγκ, αλλά η κατάσταση είναι προφανής: αν ο Μπερνάρντο ήθελε ήδη να φύγει πέρυσι, φέτος το θέλει ακόμα περισσότερο. Η συνέχεια του Τσάβι στον πάγκο ενισχύει τις ελπίδες του Πορτογάλου να φορέσει τη φανέλα της Μπάρτσα.

Στην πραγματικότητα, προπονητής και παίκτης ήταν ήδη σε άμεση επαφή το περασμένο καλοκαίρι για να ζυγίσουν ποιες πραγματικές επιλογές υπήρχαν για να υπογράψει στη Μπάρτσα.

Τώρα, η οικονομική κατάσταση του συλλόγου δεν είναι πολύ καλύτερη. Παρά τις συνεχείς συζητήσεις με τη La Liga, η πραγματικότητα είναι ότι η Μπάρτσα έχει ακόμα δουλειά να κάνει αν θέλει πραγματικά να φιλοδοξεί να λειτουργήσει κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι πριν σκεφτεί τον Μπερνάρντο Σίλβα, πρέπει να βγάλει λεφτά με κάποιον επιθετικό παίκτη, αφού λόγω σχεδιασμού της ομάδας δεν θα είχε νόημα να ενσωματώσει τον Πορτογάλο αν δεν ελευθερωθεί κάποια «κενή θέση» στην επίθεση ή στη μεσαία γραμμή.

Υπάρχουν όμως περισσότερες προϋποθέσεις. Ο Μπερνάρντο Σίλβα θα κλείσει τα 30 τον Αύγουστο και η Μπάρτσα έχει ήδη έναν παίκτη με παρόμοια χαρακτηριστικά στο ρόστερ: τον Ιλκάι Γκουντογκάν, 33 ετών. Αυτό σημαίνει ότι, όσο κι αν εκτιμά την τεχνική του ποιότητα, ο καταλανικός σύλλογος δεν μπορεί να εξετάσει μια υποθετική μεταγραφή του Πορτογάλου. Κατά συνέπεια, η Μπάρτσα πιστεύει ότι η ρήτρα των 58 εκατομμυρίων είναι υπερβολική. Σε χαμηλότερη τιμή, η ιστορία θα ήταν διαφορετική.

Barcelona believe Bernardo Silva’s £50M release clause is ‘excessive’.



[via @tjuanmarti]