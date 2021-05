Ο Μέσι μίλησε για παιδικά του χρόνια και όχι για το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα (pic & vids)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε μιλήσει ξανά στις 28 Δεκεμβρίου, αλλά αυτή τη φορά στη συνέντευξή που παραχώρησε στην εφημερίδα «Ole» της πατρίδας του, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο μέλλον του με την Μπαρτσελόνα μιας και ουσιαστικά δεν ρωτήθηκε.

Από την άλλη, κλήθηκε να σχολιάσει την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στην Μπιλμπάο αλλά και για το Κόπα Αμέρικα. Πάντως παρά το γεγονός ότι ο Μέσι δεν μίλησε καθόλου για το μέλλον του στους «μπλαουγκράνα», στην Αργεντινή το θεωρούν σίγουρο πως θα παραμείνει στην ομάδα, ειδικά μετά την υπογραφή του φίλου του, Σέρχιο Αγουέρο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την κατάκτηση του Copa del Rey:

«Πάντα θέλω να κερδίσω και να κατακτώ τίτλους και το Copa del Rey είναι πάντα ιδιαίτερο. Ήταν κάτι ξεχωριστό λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε φέτος η ομάδα. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για όλους, προσωπικά εμένα μου αρέσει να κερδίσω τίτλους».

Για τη σκηνή όπου οι νεαροί συμπαίκτες του έβγαιναν μαζί του φωτογραφία:

«Ηταν κάτι ωραίο, πολλοί παίκτες μεγάλωσαν με εμάς τους μεγαλύτερους ως ινδάλματα όταν αγωνίζονταν στις Ακαδημίες και ήταν κάτι εξαιρετικό για μένα. Ο πανηγυρισμός είναι μία όμορφη στιγμή, υπάρχουν πολλοί παίκτες που ήρθαν από τα χαμηλά στρώματα της Μπαρτσελόνα και ξέρω πως αυτό το συναίσθημα πολύ καλά. Συνήθως γιορτάζαμε στους τίτλους και τις νίκες με τους μεγαλύτερους παίκτες στην ομάδα, ήταν μία όμορφη στιγμή».

«Πάντα όταν επιστρέφουμε στην Βαρκελώνη από τις διακοπές μας κλαίω γιατί δεν θέλω να φύγω από το Ροζάριο. Αλλά την ίδια ώρα θέλω να επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα για να συνεχίσω αυτό που κάνω».

Leo Messi: "Every return to Barcelona from Rosario, I was always crying. I wanted to come to Barcelona to continue doing the same thing, but it was difficult for me to leave everything I had in Rosario because I knew that afterwards it would take six months to return." [ole] pic.twitter.com/gF8KtAStKi

— Leo Messi (@WeAreMessi) May 22, 2021