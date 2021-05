Η Ρεάλ βάζει πωλητήριο σε 10 παίκτες! (pic)

Το μέλλον του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Ρεάλ παραμένει αβέβαιο. Μαζί με τον Γάλλο τεχνικό ενδέχεται να δουν την πόρτα της εξόδου και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες της διοίκησης.

Οπως αναφέρει η «ΑS», ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι αποφασισμένος να τα αλλάξει όλα, ενόψει της νέας σεζόν, προκειμένου να δει ξανά την ομάδα του να πρωταγωνίστρια σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, βγάζει στο... σφυρί 10 παίκτες από το ρόστερ των «μερένγκες»! Ο λόγος για τους Εντέν Αζάρ, Ραφαέλ Βαράν, Γκάρεθ Μπέιλ, Μάρκο Ασένσιο, Λούκα Γιόβιτς, Ίσκο, Ντάνι Θεμπάγιος, Μαρσέλο, Μαριάνο και Μπόρχα Μαγιοράλ.

Παίκτες οι οποίο είτε βρίσκονται στο φετινό ρόστερ των Μαδριλένων είτε είχαν δοθεί με τη μορφή δανεισμού σε άλλες ομάδες. Οπως και να 'χει η Ρεάλ θέλει να ξεφορτωθεί τα «βαριά» συμβόλαια των δέκα συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να πετύχει τον στόχο της.

Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο τρόπο τακτικής ετοιμάζεται να ακολουθήσει και η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει μέχρι και 14 (!) ποδοσφαιριστές του φετινού ρόστερ της.

