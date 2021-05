Ο Αλέγκρι μίλησε με Ρεάλ! (pic)

Το μέλλον του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αβέβαιο. Ειδικά από τη στιγμή που ακόμα και ο ίδιος, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ενημέρωσε τους παίκτες του ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των «μερένγκες».

Σε περίπτωση πάντως που ο Γάλλος τεχνικός αποχωρήσει, ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει έτοιμο τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, ήθελε τον άλλοτε τεχνικό της Γιουβέντους, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πριν από τρία χρόνια και μάλιστα είχαν γίνει επαφές αλλά δεν προχώρησαν μιας και ο έμπειρος τεχνικός απάντησε αρνητικά και παρέμεινε στην «Γηραιά Κυρία».

Τώρα ο Αλέγκρι κυκλοφορεί ελεύθερος και ήδη έχουν γίνει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου ο Αλέγκρι να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ. Βέβαια, το όνομά του δεν είναι το μοναδικό στην λίστα της «Βασίλισσας» καθώς υπάρχουν άλλοι δύο υποψήφιοι, ένας εκ των οποίων είναι η παλιά δόξα της ομάδας, ο Ραούλ.

Real Madrid president Perez called Allegri three years ago. Allegri turned the offer down because he had an agreement with Juventus to stay.

Now Allegri is available, there’ve been direct contacts and he’d accept Real Madrid job.

There are three names in the list - Raúl too.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2021