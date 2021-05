Ξεκινάει το ξεσκαρτάρισμα η Μπαρτσελόνα: Βγάζει στο «σφυρί» μέχρι και 14 παίκτες!

Η φετινή χρονιά για την Μπαρτσελόνα δεν εξελίσσεται όπως ενδεχομένως θα περίμεναν και οι ιθύνοντες του συλλόγου. Γι' αυτό και η διοίκηση της ομάδας είναι αποφασισμένη να τα αλλάξει όλα προκειμένου τη νέα σεζόν να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ το οποίο θα είναι ξανά σε θέση να διεκδικεί τίτλους.

Μετά το νέο στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα με την Λεβάντε (3-3), το οποίο ουσιαστικά εξαφάνισε και τις όποιες ελπίδες υπήρχαν για την διεκδίκηση του φετινού τίτλου, η θέση του Ρόναλντ Κούμαν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται στον αέρα.

Εκτός όμως από το θέμα του προπονητή, ο Τζουάν Λαπόρτα επιθυμεί και στη ριζική αλλαγή του ρόστερ. Και για να το κάνει αυτό είναι διατεθειμένος, σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», να βγάλει στο «σφυρί» μέχρι και 14 παίκτες, εκ των οποίων οι επτά θεωρούνται «πρώτα ονόματα». Ο λόγος για τους, Νέτο, Σαμουέλ Ουμτιτί, Τζούνιορ Φίρπο, Ματέους Ερνάντες, Μάρτιν Μπρεθγουεϊτ, Φελίπε Κουτίνιο και Μίραλεμ Πιάνιτς.

Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, θεωρεί πως με την πώληση των συγκεκριμένων, τα ταμεία του συλλόγου θα γεμίσουν και πάλι, προκειμένου να ενισχυθεί στην επόμενη μεταγραφική περίοδο, ενόψει της νέα σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Καταλανοί έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με τους Έρικ Γκαρθία και Σέρχιο Αγουέρο ενώ γίνεται προσπάθειες και για την απόκτηση των Μέμφις Ντεπάι και Τζίνι Βαϊνάλντουμ.

