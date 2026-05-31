Ρικέλμε: «Αν εκλεγώ, ένας παίκτης σαν τον Ρόδρι θα παίζει για τη Ρεάλ Μαδρίτης»
Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, ισχυρίστηκε πριν από λίγες ημέρες ότι είχε εξασφαλίσει προφορικές συμφωνίες με δύο παίκτες υψηλού προφίλ, σε περίπτωση που η υποψηφιότητα του για την προεδρία τως «μερένχες» την ερχόμενη Κυριακή (07/06) ήταν επιτυχής.
Μάλιστα χθες (30/05), κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Tiempo de Juego», αποκάλυψε ένα από τα ονόματα αυτών των αστέρων, με τον νεαρό επιχειρηματία να τονίζει πως πρόκειται για έναν μέσο της εθνικής Ισπανίας.
«Αν γίνω πρόεδρος, ένας παίκτης όπως ο Ρόδρι θα παίζει για τη Ρεάλ Μαδρίτης», σημείωσε, αναφερόμενος στον αμυντικό μέσο της Μάντσεστερ Σίτι.
🫢 Enrique Riquelme 'coquetea' con Rodri…— Diario AS (@diarioas) May 30, 2026
Σύμφωνα με τον υποψήφιο, η απόκτηση του θα αποτρέψει «την οδυνηρή ντροπή της απουσίας παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης από την εθνική ομάδα της Ισπανίας», ενώ παράλληλα διευκρίνισε πως η μεταγραφή αυτή είναι ξεχωριστή περίπτωση από το παγκόσμιο αστέρι που σχεδιάζει να αποκαλύψει την επόμενη Τετάρτη, το οποίο, όπως επιβεβαίωσε, πρόκειται για ξένο παίκτη.
