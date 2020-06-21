Τα highlights της La Liga (vids)
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ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
LIVE
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
LIVE
ΙΝΤΕΡ 2vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 4vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
LIVE
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΛΤΑ 6vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0
LIVE
ΙΝΤΕΡ 2vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 4vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 2vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 2vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΦΑ 2vs
ΤΑΜΠΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -
LIVE
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 42vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 39
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 70vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 89vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 98
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