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Τα highlights της La Liga (vids)

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Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr όλα τα γκολ της 30ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Γρανάδα – Βιγιαρεάλ 0-1

Μαγιόρκα – Λεγανές 1-1

Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα 0-0

Εσπανιόλ – Λεβάντε 1-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπέτις 1-0

Χετάφε – Εϊμπάρ 1-1

Ατλ. Μαδρίτης – Βαγιαδολίδ 1-0

Θέλτα – Αλαβές 6-0

Βαλένθια – Οσασούνα 2-0

Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης (23:00)

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