Η Ατλέτικο Μαδρίτης λύγισε εκτός έδρας την Έλτσε με 3-2 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, για την 14η αγωνιστική της La Liga, ενώ με νίκες έφυγαν Αθλέτικ Μπιλμπάλο και Ράγιο Βαγεκάνο, απέναντι σε Μάλαγα και Μπέτις αντίστοιχα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο, επικράτησε 3-2 της Έλτσε, η οποία προσπάθησε να την πλησιάσει στην επανάληψη, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με τους «ροχιμπλάνκος» να παίρνουν τη νίκη και να βρίσκονται προσωρινά στη δεύτερη θέση της La Liga, στο -2 από την Μπαρτσελόνα.

Γκολ με το «καλημέρα» πέτυχε η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, όταν ο Γκριμάλντο σκόραρε μόλις στο 5ο λεπτό για το 0-1 και δύο λεπτά αργότερα, ο Λι με υπέροχη ατομική ενέργεια, διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Η Έλτσε από την πλευρά της απάντησε στο 27' με τον Νέτο να στέλνει τη μπάλα στην εστία από κοντά, μειώνοντας σε 1-2, ωστόσο ο Μπαένα στο 41' έδωσε μία εξαιρετική πάσα στον Άλβαρες και ο Αργεντινός με τη σειρά του άλλαξε τον δείκτη του σκορ σε 1-3.

Με φόρα μπήκαν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 48', ο Σανγκαρέ με σουτ του από το όριο της περιοχής δεν άφησε περιθώρια στον Όμπλακ και διαμόρφωσε το 2-3. Oι «ροχιμπλάνκος» από την άλλη, έψαχναν και τέταρτο γκολ, το βρήκαν στο 69' με τον Ντέιβιντ, αλλά δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με 2-3.

Μάλαγα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έφυγε με σημαντική νίκη επικρατώντας 4-3 της Μάλαγα, καθώς οι Βάσκοι ανέβηκαν στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε αποκλειστικά στην Μπιλμπάο, η οποία βρήκε τέσσερις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Σανθέτ στο 27' και ο Μπερενκέρ στο 34' έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η Μάλαγα αντέδρασε προσωρινά με τον Καγιούστε στο 36', αλλά ο Νίκο Γουίλιαμς απάντησε άμεσα, ενώ ο Ρινκόν στο 44' έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ να γράφει 4-1.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι έδειξαν μία διαφορετική εικόνα και επιχείρησαν να επιστρέψουν. Ο Αντριάν Νίνο μείωσε στο 49', ενώ στο 82' σκόραρε για δεύτερη φορά. Παρά την πίεση της Μάλαγα, η Αθλέτικ κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, ενώ η νίκη αυτή, την ανέβασε στους 19 βαθμούς και στην έβδομη θέση της La Liga. Η Μάλαγα από την άλλη, συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης.



Μπέτις - Ράγιο Βαγεκάνο 0-1



Νωρίτερα, η Ράγιο Βαγεκάνο πήρε μεγάλη νίκη μέσα στη Σεβίλη επί της Μπέτις με 1-0, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στη LaLiga.

Στο 72', ο Ίσι Παλαζόν δημιούργησε την ευκαιρία και ο Χόρχε Ντε Φρούτος ολοκλήρωσε τη φάση σημειώνοντας το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Παρά το εις βάρος της σκορ, η Μπέτις δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή της και η αδυναμία της να μετατρέψει τις ευκαιρίες σε γκολ αποδείχθηκε καθοριστική.

Οι βαθμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη αξία για τη Ράγιο, καθώς έφτασε τους 15 βαθμούς και δημιούργησε απόσταση τριών πόντων από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αντίθετα, η Μπέτις έχασε την ευκαιρία να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία και παρέμεινε στους 27 βαθμούς.

