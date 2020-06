Μπαρτσελόνα – Λεγανές 2-0: «Καθάρισαν» ο νέος και ο παλιός (vids)

Η εμφάνιση δεν είχε καμία σχέση με αυτή στο 4-0 επί της Μαγιόρκα. Πολλή ανούσια κατοχή της μπάλας, αργή κυκλοφορία, ελάχιστη κίνηση και απέναντι μια καλά στημένη ομάδα, η οποία έκανε ό, τι καλύτερο μπορούσε.

Τελικά, η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 την Λεγανές στο «Καμπ Νόου» και βρέθηκε ξανά στο +5 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης (με ματς περισσότερο), αλλά η εμφάνισή της ήταν απογοητευτική και προβληματίζει, ενόψει του πολύ πιο απαιτητικού αγώνα με την Σεβίλλη, το βράδυ της Παρασκευής (19/6, 23:00).

Η Λεγανές, η οποία είναι πλέον ουραγός και καταδικασμένη να παλέψει μέχρι τέλους για την παραμονή της, θα μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη, αν ο (δανεικός από τον Ολυμπιακό) Μιγέλ Άνχελ Γκερέρο είχε μετατρέψει σε γκολ μια από τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχε στο 0-0.

Οι Μαδριλένοι δεν έκαναν το 0-1 και οι Καταλανοί, παρ' ότι είχαν ελάχιστες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, ευτύχησαν να προηγηθούν λίγο πριν από την ανάπαυλα (42'), με ωραίο σουτ του Ανσού Φατί από το ύψος της περιοχής, μετά από συνδυασμό των Λιονέλ Μέσι και Ζούνιορ Φίρπο.

Ο πιτσιρικάς, για τον οποίο η Μπάρτσα φέρεται να απέρριψε πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ (!) από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφτασε τα πέντε γκολ (σε 17 συμμετοχές) και έγινε ο δεύτερος νεαρότερος (17 ετών, 229 ημερών) που τα καταφέρνει στην La Liga τον 21ο αιώνα, μετά τον Μπόγιαν Κρκιτς (17 ετών, 201 ημερών), επίσης της Μπαρτσελόνα.

5 - @FCBarcelona's Ansu Fati has become the second youngest player to score five goals in @LaLigaEN in the 21st century (17 years, 229 days), after Bojan Krkić (17 years, 201 days). Stellar. pic.twitter.com/c62HeNuroD

— OptaJose (@OptaJose) June 16, 2020