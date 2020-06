Μπαρτσελόνα - Λεγανές: Προβάδισμα με σούπερ Φατί (vid)

Τον περασμένο Αύγουστο έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Έκτοτε σκόραρε άλλα τρία γκολ, έκλεισε τα 17 του χρόνια, πέρασε τη φάση του lockdown, αλλά ο Ανσού Φατί παραμένει παραγωγικός και σημαντικός για τους Μπλαουγκράνα τη φετινή σεζόν.

Ο νεαρός εξτρέμ των Καταλανών ξεκίνησε βασικός κόντρα στη Λεγανές και ήταν εκείνος που έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο 41’, με ωραίο μονοκόματο συρτό σουτ, βρίσκοντας δίχτυα για 5η φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Ο μοναδικός που το πέτυχε σε νεότερη ηλικία από τον ίδιο ήταν ένα άλλο prospect του συλλόγου, ο Μπόγιαν Κρκιτς, ο οποίος το κατάφερε σε 28 λιγότερες μέρες.

In his first LaLiga season, a 17-year-old Lionel Messi scored one goal in seven appearances.

In his first LaLiga season, 17-year-old Ansu Fati has scored five goals in 17 appearances.

Still a loooooong way to go. pic.twitter.com/MnDTyQUiFB

