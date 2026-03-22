Ο Λαπόρτα συνέκρινε τον Κρόιφ με τον Ντε Γιονγκ!

Ο Τζοάν Λαπόρτα παρομοίασε σε πρόσφατες δηλώσεις του τον Φρένκι Ντε Γιονγκ με τον Ολλανδό θρύλο του ποδοσφαίρου, Γιόχαν Κρόιφ.

Χθες (22/03) έκανε πρεμίερα το «Cruijff», μια σειρά ντοκιμαντέρ που σηματοδοτεί την δέκατη επέτειο από τον θάνατο του Γιόχαν Κρόιφ. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, παρευρέθηκε στη πρεμιέρα αυτή και έκανε και δηλώσεις, στις οποίες παρομοίασε μάλιστα τον Ολλανδό θρύλο του αθλήματος, με τον μέσο των Καταλανών, Φρένκι ντε Γιονγκ.

«Ο Φρένκι μερικές φορές μου θυμίζει τον Γιόχαν. Το ολλανδικό στυλ ποδοσφαίρου, η σχολή του Γιόχαν Κρόιφ, το στυλ που χρησιμοποιεί η Μπαρτσελόνα χάρη στον Γιόχαν. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ διαφυλάσσει την ουσία αυτού. Για μένα, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στην ομάδα μας».

Ο ισχυρός ανδράς των «Μπλαουγκράνα» τόνισε επίσης την ιστορική σύνδεση μεταξύ των Ολλανδών παικτών και του συλλόγου, προσθέτοντας πως: «Η σύνδεση μεταξύ Ολλανδών και Μπαρτσελόνα είναι φανταστική», ενώ ανέφερε και άλλους σημαντικούς Ολλανδούς παίκτες που έχουν αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανομένων των Φίλιπ Κόκου και Ρόναλντ Κούμαν.

Αναλογιζόμενος την πρεμιέρα, ο Λαπόρτα πρόσθεσε: «Ο Γιόχαν ήταν σημείο αναφοράς στη ζωή μου. Τον γνώρισα όταν ήμουν έντεκα χρονών και θα μείνει μαζί μου για πάντα» και εν συνεχεία τόνισε τη διαρκή επιρροή του Κρόιφ στον καταλανικό σύλλογο, λέγοντας: «Ο Γιόχαν παρέμεινε στη ζωή μας και μετά τον θάνατό του και θα παραμείνει μαζί μας σε κάθε απόφαση που παίρνουμε. Όταν σκεφτόμαστε έναν παίκτη, πάντα αναρωτιέμαι τι θα έλεγε και τι θα σκεφτόταν ο Γιόχαν. Ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι σημείο αναφοράς για εμάς».