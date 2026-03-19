Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σκόραρει δυο φορές στο εμφατικό 7-2 της Μπαρτσελόνα επί της Νιουκάστλ και έγραψε ιστορία με ρεκόρ καλύτερο από Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιο Μέσι.

Όσο συνεχίζει να βρίσκεται στο ελίτ επίπεδο, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν παύει να καταγράφει γκολ και ρεκόρ. Ο Πολωνός φορ πέτυχε ακόμη δυο «παστέλια» στο εμφατικό 7-2 της Μπαρτσελόνα επί της Νιουκάστλ, που φυσικά έστειλε τους Καταλανούς στα προημιτελικά του Champions League, με αντίπαλο την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με το σκορ να έχει γράψει 4-2, ο «Λέβα» πήρε τη σκυτάλη από τους συμπαίκτες του και αρχικά σημείωσε το 5-2 με ιδανικό τελείωμα σε τετ-α-τετ με τον Ράμσντειλ (56'), ενώ πέντε λεπτά μετά νίκησε ξανά τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ, για το 6ο γκολ της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Με αυτά τα γκολ, ο 37χρονος έπιασε μια κορυφή που μέχρι πρότινος άνηκε στον Λιονέλ Μέσι. Συγκεκριμένα, πλέον μετράει έστω ένα γκολ απέναντι σε 41 διαφορετικές ομάδες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, την ώρα που ο Αργεντίνος σταμάτησε στις 40 πριν αποχωρήσει από την Ευρώπη, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει σκοράρει κόντρα σε 38 κλαμπ.

Επίσης, ο Λεβαντόφσκι έγινε ο γηραιότερος παίκτης που βρίσκει δίχτυα σε νοκ-άουτ παιχνίδι της διοργάνωσης, αφού το έπραξε σε ηλικία 37 ετών και 209 ημερών, προσπερόντας τον σπουδαίο Πίπο Ιντζάγκι (37 ετών και 86 ημερών).