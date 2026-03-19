Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες πρόκρισης για τα ημιτελικά του φετινού Champions League.

Ζευγάρια... φωτιά προέκυψαν στην προημιτελική φάση του φετινού Champions League, μετά την ολοκλήρωση των «16» του θεσμού το βράδυ της Τετάρτης (18/3), με την πλειοψηφία των φαβορί να παίρνουν το εισιτήριο της οκτάδας.

Φυσικά, η τιτανομαχία μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει, όμως εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζευγάρωμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λίβερπουλ, καθώς και ο ισπανικός «εμφύλιος» Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης. Εννοείται πως υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο, καθώς η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, θα διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά απέναντι στην Άρσεναλ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσίασε -όπως κάθε φορά-, τις πιθανότητες που έχει κάθε μια από τις 8 ομάδες για να πάρει το εισιτήριο της τετράδας.

Ξεκάθαρο φαβορί είναι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο αντάμωμα με τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας, αφού της δίνεται ποσοστό 80%! Φαβορί θεωρείται επίσης και η Μπάρτσα έναντι των «Ροχιμπλάνκος», αφού λαμβάνει 67% πιθανότητες να βρεθεί στα ημιτελικά.

Όσον αφορά τα άλλα δυο ζευγάρια, φυσικά και εκεί υπάρχει προβάδισμα, αλλά οι εκτιμήσεις είναι πιο κλειστές. Η Παρί συγκεντρώνει το 59% έναντι του 41% της ομάδας του Άρνε Σλοτ, ενώ οριακή είναι η κατάσταση στο Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Βαυαρούς να έχουν... ελαφρύ προβάδισμα με 56-44.