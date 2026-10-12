Ο Γιαν Ντιομαντέ σκόραρε για πρώτη φορά με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφιέρωσε το γκολ στην αδερφή του, Ροξάν, που δεν βρίσκεται στη ζωή.

Στην ένατη συμμετοχή του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιαν Ντιομαντέ σημείωσε το πρώτο του γκολ, χαρίζοντας στην ομάδα του την εντός έδρας νίκη, 1-0, εις βάρος της Βιγιαρεάλ, με τον Ιβοριανό να αφιερώνει το τέρμα αυτό στη Ροξάν.

Πρόκειται για την αδερφή του ποδοσφαιριστή της Βασίλισσας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 15 ετών όταν εκείνος έπαιζε στη Λεγανές, έχοντας υποστεί δηλητηρίαση από αλκοόλ σε πάρτι. Ο Ντιομαντέ δεν ξεχνά ποτέ το αδικοχαμένο κορίτσι, που αποτελούσε τη μεγαλύτερη θαυμάστρια του ποδοσφαιριστή από τότε που εκείνος έπαιζε ακόμα στην Ακτή Ελεφαντοστού.

«Αυτό σημαίνει πιο πολλά από όσα μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Το πρώτο μου γκολ στη La Liga είναι για σένα, αδερφή, για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε ο 19χρονος εξτρέμ στα social media, με τον μεσοεπιθετικό της Ρεάλ να έχει μιλήσει εκτενώς για την αδερφή του με επιστολή που είχε δημοσιεύσει στο The Players' Tribune πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού.

«Από τότε που πέθανες, είμαι άδειος», είχε γράψει μεταξύ άλλων ο Ιβοριανός, που σε άλλο σημείο του γράμματος υποσχόταν πως «ό,τι κάνω στον αγωνιστικό χώρο, είναι αφιερωμένο σε σένα».