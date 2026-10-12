Κουρτουά: Συμφώνησε να ανανεώσει με τη Ρεάλ έως το 2028
Δεν το κουνάει από τη Μαδρίτη ο Τιμπό Κουρτουά! Ο Βέλγος τερματοφύλακας έχει ριζώσει στην ισπανική πρωτεύουσα και όλα δείχνουν πως το μέλλον του θα συνεχίσει να συνδέεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Σύμφωνα άλλωστε με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία για την ανανέωσης της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2028.
Το τρέχον deal εκπνέει τον προσεχή Ιούνιο, όμως φαίνεται πως είναι κοινή τους επιθυμία να πορευθούν μαζί και τη νέα σεζόν. Στη Μαδρίτη άλλωστε, ο Κουρτουά εξακολουθεί να θεωρείται ως παίκτης κλειδί της ομάδας και του πρόσφεραν χωρίς δεύτερη σκέψη ένα νέο συμβόλαιο με μονοετή διάρκεια.
Από την πλευρά του ο Βέλγος γκολκίπερ έχει ανάψει το πράσινο φως και απομένει πλέον να υπογράψει το συμβόλαιο, ώστε να ολοκληρώσει μια ολόκληρη δεκαετία κάτω από τα δοκάρια της Ρεάλ Μαδρίτης.
🚨🤍 Real Madrid have reached an agreement in principle with Thibaut Courtois over new contract. The club considers Courtois a key player, top in the world and new deal will be signed soon after verbal agreement. Current deal expires in June 2027 but Thibaut will defend Real Madrid’s goal also next season, 2027/28.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2026
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