Κάτοικος Μαδρίτης φαίνεται πως θα παραμείνει για ακόμα έναν χρόνο ο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος συμφώνησε να ανανεώσει με τους Μερένγκες έως το καλοκαίρι του 2028.

Δεν το κουνάει από τη Μαδρίτη ο Τιμπό Κουρτουά! Ο Βέλγος τερματοφύλακας έχει ριζώσει στην ισπανική πρωτεύουσα και όλα δείχνουν πως το μέλλον του θα συνεχίσει να συνδέεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα άλλωστε με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία για την ανανέωσης της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2028.

Το τρέχον deal εκπνέει τον προσεχή Ιούνιο, όμως φαίνεται πως είναι κοινή τους επιθυμία να πορευθούν μαζί και τη νέα σεζόν. Στη Μαδρίτη άλλωστε, ο Κουρτουά εξακολουθεί να θεωρείται ως παίκτης κλειδί της ομάδας και του πρόσφεραν χωρίς δεύτερη σκέψη ένα νέο συμβόλαιο με μονοετή διάρκεια.

Από την πλευρά του ο Βέλγος γκολκίπερ έχει ανάψει το πράσινο φως και απομένει πλέον να υπογράψει το συμβόλαιο, ώστε να ολοκληρώσει μια ολόκληρη δεκαετία κάτω από τα δοκάρια της Ρεάλ Μαδρίτης.