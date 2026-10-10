Το πρώτο γκολ του Ντιομαντέ με τα λευκά έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε 1-0 επί της Βιγιαρεάλ. Χαμός με Βινίσιους που είδε γκολ του να ακυρώνεται και να αποβάλλεται στην ίδια φάση.

Ντιομαντέ και Βινίσιους πρωταγωνίστησαν στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 επί της Βιγιαρεάλ, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Με τον Ιβοριανό άλλωστε να ανοίγει λογαριασμό με τα λευκά, οι Μαδριλένοι κλήθηκαν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 1-0 παλεύοντας με δέκα παίκτες από το 73΄εξαιτίας της αποβολής του Βινίσιους! Σε ένα τρελό σκηνικό όπου ο Βραζιλιάνος σκόραρε, αλλά εν τέλει είδε τον ρέφερι να του ακυρώνει το γκολ και να τον αποβάλλει για επιθετικό φάουλ στην ίδια φάση!

Η ομάδα του Μουρίνιο μπήκε δυναμικά στον αγώνα και είχε δοκάρι στο 6΄με σουτ του Μπαπέ, ο οποίος βρέθηκε ξανά κοντά στο γκολ στο 21΄, όταν είδε τον Γκουλάτσι να τον νικά στο τετ-α-τετ. Προοδευτικά ωστόσο, οι Μερένγκες κατέβασαν ρυθμό κι επέτρεψαν στη Βιγιαρεάλ να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Το θάρρος των φιλοξενούμενων εντάθηκε στο β΄μέρος με αποκορύφωμα το πλασέ του Μολέιρο (58΄) που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, αλλά και των διαδοχικών σουτ του Γκέιγ που εξουδετέρωσε ο Κουρτουά (61΄, 63΄).

Προβάδισμα με Ντιομαντέ και... τρέλα με Βινίσιους

Κόντρα στη ροή ωστόσο, η Ρεάλ βρήκε τη λύση μέσω του Ντιομαντέ. Στο 64΄συγκεκριμένα ο Βαλβέρδε πέρασε τη μπάλα για τον Ιβοριανό στην περιοχή, ο οποίος εκτέλεσε άψογα με διαγώνιο σουτ στη γωνία για το 1-0. Ένα γκολ, βέβαια, το οποίο μέτρησε μόνο μετά από παρέμβαση του VAR που ανέτρεψε την αρχική απόφαση για οφσάιντ. Στο 71΄ο Βινίσιους - ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο 52΄- σκόραρε με πλασέ από κοντά μετά από γύρισμα του Μπέλιγχαμ - σε ένα γκολ ωστόσο που... στοίχισε στη Ρεάλ και σημάδεψε τον αγώνα.

Ο Μουρίνιο έκανε «ντου» στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει στο σημαιάκι του κόρνερ μαζί με τους ποδοσφαιριστές του, όμως πολύ σύντομα όλο το σκηνικό πήρε απρόσμενη τροπή. Το VAR κάλεσε τον ρέφερι στο μόνιτορ για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Βινίσιους, ο οποίος τελικά αντίκρισε απευθείας κόκκινη για... τράβηγμα του μαλλιού του Σαλιμπά και είδε το γκολ του να ακυρώνεται!

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, η Ρεάλ υποχώρησε στο γήπεδο για να υπερασπιστεί το προβάδισμα, όμως ήταν εκείνη που είχε την κορυφαία ευκαιρία να βρει και πάλι δίχτυα, όταν στο 78΄ο Γκουλάτσι νίκησε ξανά τον Μπαπέ στο τετ-α-τετ. Το 1-0 δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Ρεάλ να παίρνει τη νίκη δια πυρός και σιδήρου και να παραμένει στο -6 από την κορυφή.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (52΄Βινίσιους), Κονατέ, Ρούντιγκερ, Καρέρας (46΄Κουκουρέγια), Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Ντιομαντέ (86΄Ντάμφρις), Μπέλιγχαμ, Γκιουλέρ (77΄Καμαβινγκά), Μπαπέ

Βιγιαρεάλ (Ινίγο Πέρεθ): Γκουλάτσι, Φρίμαν, Ναβάρο, Βέιγκα, Κάρντονα (67΄Ολουβασέγι), Φόιτ (67΄Μορλενο), Κομεσάνα (56΄Σαλιμπά), Γκέιγ, Μολέιρο (86΄Ελ Τζμιλί), Ακόμαχ, Πέρεθ

