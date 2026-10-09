Μπαρτσελόνα: Ο Φλικ χαρακτήρισε «κορυφαίο» τον Γιαμάλ
Τη δική του άποψη όσον αφορά την αξία και τη θέση στην οποία βρίσκεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Λαμίν Γιαμάλ, εξέφρασε ο Χάνσι Φλικ.
Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα παρουσιάστηκε ενώπιον των ρεπόρτερ ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Χετάφε (10/10, 19:00), όπου η ομάδα του θα ψάξει το 8/8 στη φετινή La Liga με μπροστάρη τον 19χρονο, ελέω και της απουσίας του Ραφίνια.
Αρχικά, ο Γερμανός προπονητής ανέφερε πως ο Γιαμάλ δεν θα... ξεκουραστεί στο εν λόγω παιχνίδι, παρότι αγωνίστηκε περισσότερο από ότι είχε συμφωνηθεί με την Εθνική Ισπανίας και, στη συνέχεια, άρχισε να αποθεώνει τον ποδοσφαιριστή του.
Τόνισε πως σίγουρα θα γίνει ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, εάν δεν είναι ήδη!
«Είναι νέος και του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και διαθέτει απίστευτη αυτοπεποίθηση και νοοτροπία. Η εικόνα που παρουσιάζει εδώ, στις προπονήσεις, είναι πολύ καλή.
Θα είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, αν δεν είναι ήδη. Με τη στάση του, τη νοοτροπία του, την επιθυμία του να βελτιώνεται κάθε μέρα... αυτή είναι η σωστή νοοτροπία και προς το παρόν βρίσκεται σε αυτό το μονοπάτι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό».
🚨Hansi Flick: “Lamine Yamal will be the BEST player in the WORLD, if he is not already” “You can see, feel that in every training session. His attitude, his mentality, his willingness to improve every day, that is the right mentality”. https://t.co/rm31WXziFY— Polymarket FC (@PolymarketFC) October 9, 2026
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